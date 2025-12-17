Déjouer le système, avec Fatima Daas Auditorium des Champs Libres Rennes Vendredi 6 février 2026, 14h30 Ille-et-Vilaine

gratuit

Après son premier roman « La petite dernière », Fatima Daas explore une nouvelle fois le chemin de l’émancipation et de l’apprentissage à travers Kayden, lycéenne de 15 ans.

Sans détour, le roman immerge le lecteur dans les réalités d’une adolescente en pleine construction faisant place à ses désirs, ses questionnements dans une société pas toujours inclusive. Sa rencontre avec la professeure de lettres l’amènera à renforcer son goût pour l’écriture et à interroger d’autres perspectives sociales. « Jouer le jeu » est un hommage à la jeunesse en quête d’affirmation.

Rencontre tout public ouverte aux scolaires.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-02-06T14:30:00.000+01:00

Fin : 2026-02-06T15:30:00.000+01:00

1



Auditorium des Champs Libres Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



