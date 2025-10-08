Déjouer les fake news à l’heure de l’IA Médiathèque Lisa Bresner Nantes

Déjouer les fake news à l’heure de l’IA Médiathèque Lisa Bresner Nantes mercredi 8 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-08 14:00 –

Gratuit : oui Jeune Public – Age minimum : 11 et Age maximum : 99

Atelier animé par Les Autres PossiblesÀ l’heure où la désinformation impacte notre perception de la crise climatique et favorise les discours discriminants, lutter contre les fake news est un enjeu majeur. Apprenons ensemble à porter des lunettes critiques sur l’information.

Médiathèque Lisa Bresner Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100

02 40 41 54 00 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-lisa-bresner/