[Dé]jouez l’histoire ! Un escape game aux Archives de la MEL Archives de la MEL Ronchin

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T14:45:00

Fin : 2025-09-21T17:00:00 – 2025-09-21T17:45:00

Une mort suspecte. Un fragment de vérité. Une enquête qui amène à un complot.

Le photographe de la Communauté urbaine de Lille est retrouvé mort. Officiellement, il s’agit d’un accident. Officieusement… les choses ne sont pas si simples. Quelques mois après, un membre de sa famille découvre un morceau de photo. Au dos, quelques mots incompréhensibles qui éveillent des soupçons.

C’est à vous, enquêteurs de l’ombre, de suivre cette piste fragile jusqu’au cœur de ses archives. Mais attention : chaque indice mène à une vérité que certains préfèrent cacher… et le temps joue contre vous.

Entrez dans l’archive. Découvrez la vérité. Déjouez le complot !

Escape game créé avec Team Break en 2025.

Pour tous à partir de 12 ans (jeunes obligatoirement accompagnés d’un adulte). Groupe de 6 personnes par session de jeu.

Durée de la session de jeu : 45 minutes (arrivée 15 min avant le début de la session).

Parking gratuit.

Accès en transports en commun : arrêts Defaux (18) et Orée du Golf (Corolle 01).

Archives de la MEL 1 rue des Sciences 59790 Ronchin Ronchin 59790 Nord Hauts-de-France

Journées européennes du patrimoine 2025

Archives de la MEL