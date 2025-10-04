Déjouons l’influenceuse IA ! Médiathèque de Montaut Montaut

Déjouons l’influenceuse IA ! Samedi 4 octobre, 10h00 Médiathèque de Montaut Ariège

Dès 8 ans

Début : 2025-10-04T10:00:00 – 2025-10-04T12:00:00

À travers des activités ludiques et des défis scientifiques, Les Petits Débrouillards vous invitent à partir à la découverte du fonctionnement de l’intelligence artificielle générative, qui influence de plus en plus notre quotidien.

Médiathèque de Montaut Médiathèque 09700 MONTAUT Montaut 09700 Ariège Occitanie https://bibliopole-ccpap.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 06 99 63 22 05 »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 99 13 84 24 »}, {« type »: « email », « value »: « bibliopole@ccpap.fr »}]

