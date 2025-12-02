Dela Bruche Jazz Sextet ( Concert ) Dorlisheim

Dela Bruche Jazz Sextet ( Concert )

1 rue des deux églises Dorlisheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Dimanche 2026-02-08 16:00:00

2026-02-08 18:00:00

Date(s) :

2026-02-08

C'est dans la vallée de la Bruche au fil de quelques jam sessions que quelques natifs ont eu l'envie de partager ces airs de Broadway qui s'invitent autour du piano pour du jazz à l'ancienne.

Les standards de jazz semblent toujours avoir existé et les musiciens les reprennent régulièrement. Ce qui fait qu’ils ne retombent jamais vraiment dans l’oubli. Au fil des jam sessions un répertoire s’étoffe, puis vient l’envie de partager ces airs de Broadway qui s’invitent autour du piano pour du jazz à l’ancienne.

C’est dans la vallée de la Bruche qu’un petit noyau de jazzmen a décidé de porter cette bonne parole.

Dela Bruche Jazz Sextet chauffe le Hard Bop Swing !

Aloyse GOGUEL: piano

Jaki KOEHLER : batterie

Nicolas KOENIG : trompette

Claude BAEHR : saxophone

Pascal BECK : trombone

Jean Marc GREINER : contrebasse .

aloyse.dynamo@orange.fr

English :

A few jam sessions in the Bruche valley inspired a few natives to share their Broadway tunes around the piano for some old-fashioned jazz.

