DeLaurentis Conservatoire du Grand Chalon Chalon-sur-Saône

DeLaurentis

Conservatoire du Grand Chalon 22 Grande Rue Saint-Cosme Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire

Début : 2026-01-13 19:00:00

fin : 2026-01-13 23:30:00

2026-01-13

Coréalisée avec le CRR du Grand Chalon, cette création invite à une plongée immersive dans l’univers de Cécile DeLaurentis. Telle une Alice au Pays des Machines, l’artiste explore de nouvelles sonorités à travers une lutherie électronique de pointe, mêlant innovation technologique et sensibilité artistique. Ses compositions, riches et foisonnantes, sollicitent autant l’intellect que le corps, invitant aussi bien à l’écoute attentive qu’au mouvement. Inspirée par la synesthésie, elle développe un lien étroit entre sons, couleurs et émotions, alternant passages contemplatifs et rythmiques tribales. Sa voix, au cœur du dispositif, devient le fil narratif et le personnage central de véritables films sonores. .

Conservatoire du Grand Chalon 22 Grande Rue Saint-Cosme Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 94 05 78 com@lapeniche.org

