Delavelle et Pierre Dubourg exposent au French Design Incubateur : regards 2025 – VIA Paris, 4 juin 2025, Paris.

Delavelle et Pierre Dubourg exposent au French Design Incubateur : regards 2025 VIA Paris 4 juin – 26 septembre

Delavelle et Pierre Dubourg exposent leur collection Ostal co créée, au French Design Incubateur pour regards 2025

La marque Delavelle s’associe au designer Pierre Dubourg pour créer la gamme écoconçue Ostal dont le nom rappelle les auberges catalanes conviviales.

Avec cette gamme, pour la première fois, les meubles fabriqués par l’ébéniste Hugo Delavelle, allient au chêne certifié PEFC, du métal patiné pour la barre transversale.

Ambiance maison de famille conviviale et chaleureuse où design et techniques ancestrales d’ébénisterie (tenon mortaise, marquage, …) se côtoient pour donner aux tables et bancs, modernité et robustesse.

Les 2 éléments seront disponibles en plusieurs longueurs standards et aussi personnalisables sur-demande pour l’essence de bois, la longueur, ou encore la couleur de la barre métallique transversale.

Un bureau viendra agrandir la gamme d’ici à la fin de l’année.

Hugo Delavelle qui est Compagnon du Devoir, et Pierre Dubourg qui a travaillé pour le célèbre designer Arik Levy, se sont rencontrés lors d’un évènement du French Design.

Ils font partie des projets incubés dans l’Incubateur du French Design, pour que designers et fabricants de meubles créent ensemble.

La gamme Ostal sera visible à l’exposition du French Design Incubateur : « regards 2025 »

avec tous les autres incubés,

du 04/06 au 26/09

au VIA, 120 avenue Ledru Rollin,

75011 PARIS.

Entrée libre, du lundi au vendredi, 9h30-18h

Fermeture estivale : du 04 au 17 août inclus

Scénographie de l’exposition : WATT

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-06-04T09:30:00.000+02:00

Fin : 2025-09-26T18:00:00.000+02:00

1



VIA 120 avenue Ledru Rollin Quartier de la Roquette Paris 75011 Paris