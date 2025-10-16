DELAY THE SADNESS Montpellier

DELAY THE SADNESS Montpellier jeudi 16 octobre 2025.

DELAY THE SADNESS

178 Rue de la Carriérasse Montpellier Hérault

Tarif : 32 – 32 – 45 EUR

Date : 2025-10-16 à 2025-10-18

Début : 2025-10-16

fin : 2025-10-18

Date(s) :

2025-10-16 2025-10-17 2025-10-18

Le titre, Delay the Sadness, revêt une signification particulière. Il évoque une contemplation de l’équilibre délicat des émotions et de la façon dont nous les traversons. Cette œuvre est également nommée en mémoire de la mère de Sharon Eyal, décédée cette année.

Bien que l’œuvre ne soit pas autobiographique, son esprit et sa force ont inspiré de nombreux éléments de la chorégraphie. Le processus chorégraphique de Delay the Sadness est une immersion profonde.

Chaque répétition est une exploration, un espace où Sharon Eyal et son partenaire Gai Behar, ainsi que les danseurs, plongent dans les thèmes et les émotions qui sous-tendent la pièce. Le mouvement n’est pas simplement une séquence de pas, mais un vecteur d’émotions. Sharon cherche à voir l’expression au-delà de la chorégraphie.

Environ 1h .

178 Rue de la Carriérasse Montpellier 34090 Hérault Occitanie +33 800 20 01 65

English :

The title, Delay the Sadness, has a special significance. It evokes a contemplation of the delicate balance of emotions and the way we move through them. The work is also named in memory of Sharon Eyal?s mother, who died earlier this year.

German :

Der Titel Delay the Sadness hat eine besondere Bedeutung. Er erinnert an eine Betrachtung des empfindlichen Gleichgewichts der Emotionen und wie wir durch sie hindurchgehen. Das Werk ist auch nach Sharon Eyals Mutter benannt, die in diesem Jahr verstorben ist.

Italiano :

Il titolo, Ritardare la tristezza, ha un significato particolare. Evoca una contemplazione del delicato equilibrio delle emozioni e di come ci muoviamo attraverso di esse. L’opera è intitolata anche alla memoria della madre di Sharon Eyal, morta all’inizio dell’anno.

Espanol :

El título, Retrasar la tristeza, tiene un significado especial. Evoca una contemplación del delicado equilibrio de las emociones y cómo nos movemos a través de ellas. La obra lleva también el nombre de la madre de Sharon Eyal, fallecida a principios de este año.

