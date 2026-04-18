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DELBARD + DJ BISTROT DE LA CITÉ Rennes

DELBARD + DJ BISTROT DE LA CITÉ Rennes

DELBARD + DJ BISTROT DE LA CITÉ Rennes samedi 18 avril 2026.

Lieu : BISTROT DE LA CITÉ

Adresse : 7 rue Saint-Louis, 35000 Rennes

Ville : 35000 Rennes

Département : Ille-et-Vilaine

Début : samedi 18 avril 2026

Fin : samedi 18 avril 2026

DELBARD + DJ BISTROT DE LA CITÉ Rennes Samedi 18 avril, 20h30 Ille-et-Vilaine

Live et dj set vinyle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-04-18T20:30:00.000+02:00
Fin : 2026-04-18T22:00:00.000+02:00

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BISTROT DE LA CITÉ 7 rue Saint-Louis, 35000 Rennes Quartiers Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine


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