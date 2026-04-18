DELBARD + DJ BISTROT DE LA CITÉ Rennes
DELBARD + DJ BISTROT DE LA CITÉ Rennes samedi 18 avril 2026.
DELBARD + DJ BISTROT DE LA CITÉ Rennes Samedi 18 avril, 20h30 Ille-et-Vilaine
Live et dj set vinyle
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-04-18T20:30:00.000+02:00
Fin : 2026-04-18T22:00:00.000+02:00
1
BISTROT DE LA CITÉ 7 rue Saint-Louis, 35000 Rennes Quartiers Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Rennes (Ille-et-Vilaine)
- Ateliers d’écriture, Café associatif des Gallets, Rennes 18 avril 2026
- Ateliers d’écriture Café associatif des Gallets Rennes 18 avril 2026
- BLACK BEAR X DIMANCHE BISTROT DIMANCHE BISTROT Rennes 18 avril 2026
- BLACK BEAR X DIMANCHE BISTROT BLACK BEAR Rennes 18 avril 2026
- MAVANK & KERPAK TETE DE CHOU Rennes 18 avril 2026