Délicatement acier Luynes

Rue Aimé Richardeau Luynes Indre-et-Loire

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-10-11 12:30:00

Date(s) :

2025-09-20

Exposition de peintures de Nathalie Chossec

Vernissage vendredi 26 septembre 2025 19h00 à l’occasion de la soirée d’ouverture de la saison culturelle

Ouverture exceptionnelle dimanche 21 septembre 2025 de 14h00 à 18h00 pour les Journées Européennes du Patrimoine

Nathalie Chossec a construit un univers apaisant au fil de ses voyages et de ses rencontres.

De l’Orient, elle évoque le glissement des carpes koï, les textures soyeuses des drapés qu’elle dépose sur de l’acier oxydé suggérant ainsi des fonds mystérieux. Elle emprunte à des savoir-faire traditionnels un graphisme raffiné et précis. L’huile pour le trait, la laque pour la transparence, les feuilles d’or, de cuivre ou d’argent pour l’éclat, les pigments et le stuc pour la vibration des motifs.

Entre nature et sensualité, son u .

Rue Aimé Richardeau Luynes 37230 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 55 56 60

English :

Exhibition of paintings by Nathalie Chossec

Opening: Friday, September 26, 2025 ? 7:00 pm on the occasion of the opening evening of the cultural season

Special opening Sunday September 21, 2025 from 2:00 pm to 6:00 pm for the European Heritage Days

German :

Ausstellung von Gemälden von Nathalie Chossec

Vernissage: Freitag, 26. September 2025 ? 19.00 Uhr anlässlich des Eröffnungsabends der Kultursaison

Sonderöffnung am Sonntag, den 21. September 2025, von 14.00 bis 18.00 Uhr anlässlich der Europäischen Tage des Kulturerbes

Italiano :

Mostra di dipinti di Nathalie Chossec

Inaugurazione: venerdì 26 settembre 2025 ? ore 19:00 in concomitanza con l’apertura della stagione culturale

Apertura straordinaria domenica 21 settembre 2025 dalle 14.00 alle 18.00 per le Giornate Europee del Patrimonio

Espanol :

Exposición de pinturas de Nathalie Chossec

Inauguración: viernes 26 de septiembre de 2025 ? 19:00 h coincidiendo con la apertura de la temporada cultural

Inauguración especial el domingo 21 de septiembre de 2025 de 14:00 a 18:00 h con motivo de las Jornadas Europeas del Patrimonio

