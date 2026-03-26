Délices et Mélodies du Monde Espace Solana Châlons-en-Champagne

Délices et Mélodies du Monde

Espace Solana 86 Rue de Fagnières Châlons-en-Champagne Marne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 12:30:00

fin : 2026-03-28 20:00:00

Date(s) :

2026-03-28

Tout public

Le principe est très simple proposer aux habitants de déguster des soupes et du pain, mais aussi des pâtisseries et boissons du monde confectionné par des familles et des jeunes de la Rive Gauche à partir d’une recette de leur enfance et/ou de leur pays.

Programme

A partir de 12h30

– Buvette et petite restauration assurée par l’Association Soléa

– Expositions

De 12h à 13h30 Dégustation des soupes du Monde

13h Concert avec Ahmed Amine Ben Feguira (solo de Oud)

14h Votes jury et public Remise de lots Distribution des livrets recettes

A partir de 14h15 Animations

– Réalisation de marques pages personnalisés avec prénoms en différentes langues

– Découvertes d’albums et romans en langues étrangères

– Vélos smoothie

– Jeux de société d’ici et d’ailleurs

– Stand et animations sur le tri des déchets

14h30 Déambulation musicale Firmin Picot (Accordéon)

De 15h à 16h Conte Le Baobab Magique Association Acao et Reno Collet.

16h Invitation musicale Reno Collet (Inde)

A 16h30 Dégustation des patisseries et des boissons du monde

De 17h à 17h30 Invitation musicale Association Kabelka (les Antilles)

De 17h30 à 18h15 Défilé du monde association Asmera et association Kabelka

De 18h15 à 19h50 Concert Dany Chavaria (Brésil)

L’évènement est ouvert à tous petits et grands, seul ou en famille. C’est un événement festif, convivial et participatif. Il est prévu de réaliser plusieurs soupes différentes avec une capacité de 2 litres maximum.

Chaque soupe, pâtisserie et boisson du monde seront obligatoirement accompagnées du détail des ingrédients qui les compose afin que les participants sachent ce qu’ils mangent et pour éviter les allergies. Les soupes seront offertes gratuitement au public qui pourra voter pour celle qu’il préfère. Le vote concernant uniquement les soupes et la décoration de table.

2 prix liés aux votes

• Prix du jury, composé des partenaires du projet, d’un jeune et d’un membre du conseil citoyen.

• Prix du public. Les personnes venues déguster les soupes étant invitées à voter pour la soupe de leur choix.

Livret Recettes Les participants pourront repartir avec un petit livre des recettes réalisé par les jeunes du CSC Rive gauche contenant l’ensemble des recettes. .

Espace Solana 86 Rue de Fagnières Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est

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English : Délices et Mélodies du Monde

L’événement Délices et Mélodies du Monde Châlons-en-Champagne a été mis à jour le 2026-03-24 par Office de tourisme de Châlons-en-Champagne