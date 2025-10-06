DELICES ET TOURMENTS – PALAIS NEPTUNE Toulon
DELICES ET TOURMENTS – PALAIS NEPTUNE Toulon jeudi 28 mai 2026.
OPERA TPM PRÉSENTE : DELICES ET TOURMENTSConcert symphoniqueFlûte Mathieu DufourDirection musicale Victorien VanoostenOrchestre de l’Opéra de ToulonPiotr Ilitch Tchaikovski Roméo et Juliette Ouverture fantaisieSymphonie n°6, Op. 74 « Pathétique »Jacques Ibert Concerto pour flûteDurée 1h55 entracte compris
PALAIS NEPTUNE PLACE BESAGNE 83000 Toulon 83