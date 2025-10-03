Délices littéraires au jardin Bibliothèque municipale Du Jardin Du Vent Notre-Dame-de-Monts

Délices littéraires au jardin Bibliothèque municipale Du Jardin Du Vent Notre-Dame-de-Monts vendredi 3 octobre 2025.

Délices littéraires du Jardin

Un rendez-vous convivial entre bibliothécaires et lecteurs pour échanger autour de nos coups de cœur. Chacun peut proposer ses découvertes et partager ses lectures préférées.

Les bibliothécaires vous présenteront leurs coups de cœur de la rentrée littéraire 2025.

La rencontre se poursuivra autour d’un café-brioche pour prolonger les échanges en toute convivialité.

Bibliothèque municipale Du Jardin Du Vent 29 bis rue Gilber 85690 Notre-Dame-de-Monts Notre-Dame-de-Monts 85690 Vendée Pays de la Loire 0228112643 http://bibliotheques.omdm.fr

Jardin du vent