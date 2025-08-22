Délices persanes repas, musique et lectures Café Les Voyageurs Lanvéoc

Délices persanes repas, musique et lectures

Café Les Voyageurs 7 Rue de Tal Ar Groas Lanvéoc Finistère

Soirée persane proposée par le collectif d’artistes N’Ouzon Ket.

Autour d’un repas aux saveurs d’Orient, venez à la rencontre d’une culture millénaire à travers ses textes et sa musique.

Textes choisis et lus par le comédien Malik Slimane, musique par le musicien virtuose de l’oud Jean-François Caparroy de la compagnie Barakah.

Sur réservation au 06 82 86 59 09 pour voyager ensemble vers les belles contrées de la Perse.

Le menu à partir de 20e, et participation libre pour les artistes. .

Café Les Voyageurs 7 Rue de Tal Ar Groas Lanvéoc 29160 Finistère Bretagne +33 6 82 86 59 09

