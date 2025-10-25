Délices persanes repas, musique et lectures Café Les Voyageurs Lanvéoc

Délices persanes repas, musique et lectures

Café Les Voyageurs 7 Rue de Tal ar Groas Lanvéoc Finistère

Début : 2025-10-25 20:08:00

Après le succès de la première édition en août, N’Ouzon ket renouvelle l’expérience et vous propose une nouvelle soirée Délices persanes.

Un voyage unique où l’on se régale de saveurs, de mots, de musique et de chants venus d’une culture millénaire.

Une sélection de textes choisis et dits par le comédien Malik Slimane de N’Ouzon ket, accompagné du musicien Jean-François Caparroy, et cette fois-ci aussi de la chanteuse à la voix d’or Güler Yildiz , tout deux de la compagnie Barakah.

Un voyage vers les belles contrées de la Perse et vivre un moment suspendu.

Repas à partir de 20e, et participation libre pour les artistes. .

Café Les Voyageurs 7 Rue de Tal ar Groas Lanvéoc 29160 Finistère Bretagne +33 6 63 60 66 22

