DÉLICIEUSES AVENTURES VISITE GUIDÉE AGDE, LA CITÉ NOIRE ENTRE BASALTE ET MEDITERRANÉE Agde

DÉLICIEUSES AVENTURES VISITE GUIDÉE AGDE, LA CITÉ NOIRE ENTRE BASALTE ET MEDITERRANÉE

1 rue du 4 septembre Agde Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-11

fin : 2025-12-11

Date(s) :

2025-12-11

Fondée par les Grecs, Agde a écrit son histoire au rythme des vagues et des échanges entre mer et basalte.

Découvrez au fil des quais, des places, des façades de maisons remarquables, le riche passé maritime de cette Cité Noire, lors d’une visite guidée animée par Arnaud Sanguy, guide-conférencier à l’Office de Tourisme Cap d’Agde Méditerranée.

Fondée par les Grecs, Agde a écrit son histoire au rythme des vagues et des échanges entre mer et basalte.

Découvrez au fil des quais, des places, des façades de maisons remarquables, le riche passé maritime de cette Cité Noire, lors d’une visite guidée animée par Arnaud Sanguy, guide-conférencier à l’Office de Tourisme Cap d’Agde Méditerranée.

#ESCAPADEPATRIMOINE

#ESCAPADEALINFINI

#DELICIEUSESAVENTURES .

1 rue du 4 septembre Agde 34300 Hérault Occitanie +33 6 45 82 46 14 patrimoinelittoral@capdagde.com

English :

Founded by the Greeks, Agde has written its history to the rhythm of the waves and exchanges between sea and basalt.

Discover the rich maritime past of this Cité Noire as you explore its quays, squares and remarkable house facades, during a guided tour led by Arnaud Sanguy, guide and lecturer at the Cap d?Agde Méditerranée Tourist Office.

German :

Agde wurde von den Griechen gegründet und hat seine Geschichte im Rhythmus der Wellen und des Austauschs zwischen Meer und Basalt geschrieben.

Entdecken Sie die reiche maritime Vergangenheit der Cité Noire auf einer Führung mit Arnaud Sanguy, einem Fremdenführer und Referenten des Office de Tourisme Cap d’Agde Méditerranée.

Italiano :

Fondata dai Greci, la storia di Agde è stata plasmata dalle onde e dall’interazione tra mare e basalto.

Partecipate a una visita guidata delle banchine, delle piazze e delle facciate delle notevoli case della città e scoprite il ricco passato marittimo di questa Cité Noire, guidati da Arnaud Sanguy, guida e docente dell’Ufficio del Turismo di Cap d’Agde Méditerranée.

Espanol :

Fundada por los griegos, la historia de Agde ha sido moldeada por las olas y la interacción entre el mar y el basalto.

Haga una visita guiada por los muelles, las plazas y las fachadas de las notables casas de la ciudad, y descubra el rico pasado marítimo de esta Cité Noire, de la mano de Arnaud Sanguy, guía y conferenciante de la Oficina de Turismo del Cap d’Agde Méditerranée.

L’événement DÉLICIEUSES AVENTURES VISITE GUIDÉE AGDE, LA CITÉ NOIRE ENTRE BASALTE ET MEDITERRANÉE Agde a été mis à jour le 2025-10-29 par 34 OT CAP D’AGDE MEDITERRANEE