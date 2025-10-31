DÉLICIEUSES AVENTURES VISITE GUIDÉE UNE IMMERSION DANS L’ÂME VITICOLE DE PORTIRAGNES, ENTRE PATRIMOINE ET SAVEURS. Portiragnes

DÉLICIEUSES AVENTURES VISITE GUIDÉE UNE IMMERSION DANS L’ÂME VITICOLE DE PORTIRAGNES, ENTRE PATRIMOINE ET SAVEURS.

3 avenue de l’Egalité Portiragnes Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-10

fin : 2025-12-10

Date(s) :

2025-12-10

Dès le XIXe siècle, la vigne devient l’activité phare des Portiragnais, transformant le paysage et inspirant de nouveaux principes architecturaux dédiés à la culture du vin. Au fil de cette visite, partez à la découverte des bâtiments emblématiques de la cave coopératives aux faubourgs vignerons.

La visite se conclut en beauté par une dégustation à la cathédrale des vignes Alma Cersius.

La visite se conclut en beauté par une dégustation à la cathédrale des vignes Alma Cersius, où vous pourrez savourer les crus locaux.

> Sur réservation 06.45.82.46.14

> Départ caveau Alma Cersius, 3 avenue de l’Égalité 34420 Portiragnes

> Gratuit

3 avenue de l’Egalité Portiragnes 34420 Hérault Occitanie +33 6 45 82 46 14

English :

Starting from the cathedral of vines at Portiragnes, immerse yourself in this heritage nestled between vineyards, the Canal du Midi, coastline and natural areas.

German :

Tauchen Sie von der Kathedrale der Weinberge in Portiragnes aus in dieses Kulturerbe ein, das sich zwischen Weinbergen, dem Canal du Midi, der Küste und Naturräumen aneinander schmiegt.

Italiano :

A partire dal XIX secolo, la viticoltura è diventata l’attività principale degli abitanti del Portiragnais, trasformando il paesaggio e ispirando nuovi principi architettonici dedicati alla viticoltura. In questo tour, scoprite gli edifici emblematici, dalla cantina cooperativa ai sobborghi viticoli.

Il tour si conclude con una degustazione presso la cattedrale del vigneto Alma Cersius.

Espanol :

Partiendo de la catedral de la viña de Portiragnes, sumérjase en este patrimonio enclavado entre viñedos, el Canal du Midi, litoral y espacios naturales.

