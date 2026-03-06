Délicieux goûter de Pâques Mercuès

Délicieux goûter de Pâques

Rue du Château Mercuès Lot

Tarif : – – EUR

Début : 2026-04-06 16:00:00

fin : 2026-04-06

2026-04-06

Pour les plus grands ou les plus gourmands et amateurs de mets sucrés, à partir de 16h, s’ouvrira un délicieux goûter. Une panoplie de pâtisseries raffinées à sélectionner à la carte, des jus de fruits frais et des boissons chaudes seront au rendez-vous pour une parenthèse réconfortante et chocolatée ! Une expérience idéale pour prolonger la magie de Pâques…

Rue du Château Mercuès 46090 Lot Occitanie +33 5 65 20 00 01 reception@chateaudemercues.com

For older children and those with a sweet tooth, a delicious snack will be available from 4pm

