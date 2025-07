Delirious night – Mette Ingvartsen – Saison Lieu Unique Lieu Unique (le) Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-01 20:00 – 21:00

Gratuit : non 9 € à 25 € 9 € à 25 € Billetterie :- lelieuunique.com- au Lieu Unique, quai Ferdinand-Favre à Nantes, du mardi au samedi de 12h à 19h – 02 40 12 14 34 Tout public

Danse Dans les pièces de Mette Ingvartsen, les corps sont symboles de jouissance et de sensualité. Avec « Delirious Night », la chorégraphe danoise transforme la nuit en un grand bal masqué, en une fête délirante où la danse se répand aussi vite qu’une traînée de poudre. Plaisir de la chair, plaisir des sens. Cette nuit-là, la danse est devenue sauvage. Loin de leur train-train quotidien, neuf interprètes s’abandonnent sur la piste. À moitié nus, toutes et tous lâchent prise, comme libérés soudainement de leurs carcans. Dans la lignée de « The Dancing Public », « Delirious Night »?puise son inspiration dans les manies dansantes du Moyen Âge et dans l’esprit des carnavals. Sur une partition énergique de Will Guthrie, interprétée en live à la batterie, chacun célèbre une nouvelle manière d’être ensemble, loin de tout ordre social. Dans une envoûtante complicité, leurs corps basculent frénétiquement dans l’excès. Ils et elles oscillent collectivement entre hédonisme et exorcisme, libres et vivants, assurément. Durée : 1h Effets stroboscopiques, nudité. Représentations :mardi 31 mars et mercredi 1er avril 2026 à 20h Rencontre avec l’équipe artistique mardi 31 mars à l’issue de la représentation.

Lieu Unique (le) Centre-ville Nantes 44000

