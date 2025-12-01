Délivrés de Famille Compiègne
Délivrés de Famille Compiègne vendredi 12 décembre 2025.
Délivrés de Famille
1 BIS Place Saint-Jacques Compiègne Oise
Tarif : 20 – 20 –
20
Tarif adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-12 20:00:00
fin : 2025-12-13
Date(s) :
2025-12-12 2025-12-14
Auteur Antony Puiraveaud
Genre Comédie
Comment renier ses enfants avec tact ?
Au cours d’un dîner d’anniversaire, des parents annoncent à leurs deux enfants trentenaires qu’ils leur offrent tout simplement la liberté ! Grâce à une nouvelle procédure administrative, les parents et les enfants ne sont plus liés par la loi et peuvent enfin devenir des amis sans entrave. Juste des amis !
Mais ce « cadeau » va entraîner la famille dans un règlement de compte sans précédent. Les secrets sont révélés et les bons mots fusent, en sortiront-ils indemnes ? 20 .
1 BIS Place Saint-Jacques Compiègne 60200 Oise Hauts-de-France +33 7 62 65 85 39 perrine@letheatreamoustaches.com
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Délivrés de Famille Compiègne a été mis à jour le 2025-05-06 par SIM Hauts-de-France Compiègne Pierrefonds Tourisme