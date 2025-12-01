Délivrés de Famille Compiègne

1 BIS Place Saint-Jacques Compiègne Oise

Tarif : 20 – 20 –

20

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-12 20:00:00

fin : 2025-12-13

Date(s) :

2025-12-12 2025-12-14

Auteur Antony Puiraveaud

Genre Comédie

Comment renier ses enfants avec tact ?

Au cours d’un dîner d’anniversaire, des parents annoncent à leurs deux enfants trentenaires qu’ils leur offrent tout simplement la liberté ! Grâce à une nouvelle procédure administrative, les parents et les enfants ne sont plus liés par la loi et peuvent enfin devenir des amis sans entrave. Juste des amis !

Mais ce « cadeau » va entraîner la famille dans un règlement de compte sans précédent. Les secrets sont révélés et les bons mots fusent, en sortiront-ils indemnes ? 20 .

1 BIS Place Saint-Jacques Compiègne 60200 Oise Hauts-de-France +33 7 62 65 85 39 perrine@letheatreamoustaches.com

