DELIVRES DE FAMILLE – THEATRE A L’OUEST Auray

DELIVRES DE FAMILLE Début : 2026-11-08 à 17:00. Tarif : – euros.

Comment renier ses enfants avec tact ?Au cours d’un dîner d’anniversaire, des parents annoncent à leurs deux enfants trentenaires qu’ils leur offrent tout simplement la liberté ! Grâce à une nouvelle procédure administrative, les parents et les enfants ne sont plus liés par la loi et peuvent enfin devenir des amis sans entrave. Juste des amis !Mais ce cadeau va entraîner la famille dans un règlement de comptes sans précédent. Les secrets sont révélés et les bons mots fusent ! En sortiront ils indemnes ?« Si vous ne faites pas honte à vos enfants, c’est que vous ne vous amusez pas assez. » – Anonyme

THEATRE A L’OUEST 8 RUE LEVENANT 56400 Auray 56