Délivr&vous Médiathèque Claire Bretécher Mios
Délivr&vous Médiathèque Claire Bretécher Mios jeudi 5 février 2026.
Délivr&vous
Médiathèque Claire Bretécher Allée de Val de San Vicente Mios Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-05
fin : 2026-02-05
Date(s) :
2026-02-05
RDV à la Médiathèque Claire Bretécher pour la 4ème édition de la rencontre livresque.
Partagez vos coups de littéraires et vos dernières lectures avec l’équipe de la Médiathèque municipale de Mios !
Le moment idéal pour découvrir les nouveautés incontournables à emprunter d’urgence, le tout, dans une ambiance conviviale. .
Médiathèque Claire Bretécher Allée de Val de San Vicente Mios 33380 Gironde Nouvelle-Aquitaine
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Délivr&vous
L’événement Délivr&vous Mios a été mis à jour le 2026-01-27 par OT Coeur Bassin