D’Elle à moi Locomotive (La) – Maison de Quartier Erdre-Batignolles Nantes jeudi 9 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-09 20:30 – 21:45

Gratuit : oui Gratuit sans réservation Adulte, Etudiant, Personne en situation de handicap, Senior

Rose a dix ans quand un évènement tragique fait voler en éclats l’équilibre fragile de sa famille. Sa mère sombre alors dans une profonde dépression qu’elle soigne à l’alcool et Rose devient la mère qui devient l’enfant. Le cercle vicieux de cette relation toxique entrainera Rose vers ses propres profondeurs et celles de sa famille.Sommes-nous condamnés à reproduire les schémas familiaux ? Sommes-nous responsables des choix de nos parents et surtout, sort-on indemne d’un passé aussi lourd ?De ses confessions d’enfants à ses confessions d’adultes, Rose nous livre ses réponses ainsi que les grandes lignes qui ont marqué sa vie et ses choix.

Locomotive (La) – Maison de Quartier Erdre-Batignolles Nantes Erdre Nantes 44300

02 40 41 54 60 https://metropole.nantes.fr/infonantes/equipement/E5853-la-locomotive—maison-de-quartier-erdre-batignolles mq-locomotive@mairie-nantes.fr