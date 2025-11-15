D’elle à moi – théâtre du Cyclope Théâtre du Cyclope Nantes

D’elle à moi – théâtre du Cyclope 15 et 16 novembre Théâtre du Cyclope Loire-Atlantique

De 7,50 € à 14,50 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-15T20:30:00 – 2025-11-15T21:40:00

Fin : 2025-11-16T16:00:00 – 2025-11-16T17:10:00

D’elle à moi est adapté du roman de Lilie Jiffrelo publié en 2023.

L’adaptation scénique reprend les grandes lignes du roman et met en scène Rose, personnage principal et seule en scène.

Rose n’a que 10 ans quand un évènement tragique fait voler en éclats l’équilibre fragile de sa famille. Sa mère sombre dans une profonde dépression qu’elle soigne à l’alcool. Rose devient la mère qui devient l’enfant. Le cercle vicieux de cette relation toxique entraine Rose vers ses propres profondeurs et celles de sa famille.

Sommes nous condamnés à reproduire les schémas familiaux ? Sommes nous responsables des choix de nos parents et de leurs parents avant eux ? Sort-on indemnes d’un passé aussi lourd ? De ses confessions d’enfants à ses confessions d’adultes, Rose nous livre ses réponses ainsi que les grandes lignes qui ont marqué sa vie et ses choix. Navigant entre légèreté, humour et gravité, Rose nous livre son histoire. Elle y évoque le deuil et ses processus de guérison, la misère sociale, l’alcoolisme, la folie, le rapport mère-fille et l’héritage psycho généalogique.

À partir de 12 ans | Durée : 1h10

Théâtre du Cyclope 82 rue du Maréchal Joffre, Nantes Nantes 44000 Malakoff – Saint-Donatien Loire-Atlantique Pays de la Loire

© Compagnie Les Présents