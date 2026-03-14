Délos et ses pierres. La fabrique d’une ville antique Centre Bourse Marseille 1er Arrondissement

Délos et ses pierres. La fabrique d’une ville antique

Du 26/03 au 14/06/2026 sauf le 1er mai.

Du mardi au dimanche de 9h à 18h. Centre Bourse 2 rue Henri Barbusse Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-26

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-03-26

Rendez-vous au Musée d’Histoire de Marseille pour découvrir cette exposition du 26 mars au 14 juin.

Découvrir les pierres pour comprendre les Hommes…. tel est l’objectif de l’exposition Délos et ses pierres la fabrique d’une ville antique qui se tiendra au Musée d’Histoire du 26 mars au 14 juin 2026. L’exposition offre un voyage historique, archéologique et géologique sur l’île de Délos (Grèce), qui a vu naître le dieu Apollon et sa jumelle, Artémis.



Elle présente comment se sont construits, à partir des pierres locales et de pierres importées, un des plus grands sanctuaires d’Apollon connus dans l’Antiquité et une ville cosmopolite qui, vers 100 avant notre ère, était un centre majeur du commerce en Méditerranée orientale. L’exposition interroge les relations des sociétés à leur environnement naturel. Elle aborde l’architecture et la ville antique au gré des critères techniques, économiques, politiques et esthétiques qui ont conduit les anciens à choisir soit l’économie locale soit le marché international. Un travail de terrain et des analyses en laboratoire menés par des archéologues, des historien.nes, des géologues et des architectes, ont permis de comprendre les choix de ceux qui ont construit il y a plus de 2000 ans une ville exceptionnelle et un prestigieux sanctuaire sur une île aujourd’hui déserte.



Sous le commissariat de deux spécialistes de l’architecture antique, Jean-Charles Moretti et Stéphanie Zugmeyer, cette exposition s’appuie sur les résultats d’un programme de recherche soutenu par l’Agence nationale pour la recherche (ANR) intitulé Géologie et architecture à Délos , qui a réuni entre 2018 et 2023 des chercheurs.es de cinq institutions l’Institut de recherche sur l’architecture antique (IRAA), l’Institut de Minéralogie, de Physique des Matériaux et de Cosmochimie (IMPMC), l’Institut des sciences de la terre de Paris (ISTeP), le Centre Alexandre-Koyré et l’École Française d’Athènes.



Ce programme ANR a permis d’identifier toutes les étapes de l’utilisation de la pierre dans les bâtiments de Délos, de son extraction des carrières de l’île et du Bassin méditerranéen, à sa mise en œuvre. Pour illustrer cette démarche, l’exposition prend pour fil directeur quatre édifices représentatifs de l’architecture antique de Délos un bâtiment construit par les habitants de l’île voisine de Naxos (Grèce) au 6e siècle avant notre ère, le temple d’Apollon mis en chantier par les habitants de Délos au 5e avant notre ère, un portique offert par un roi de Macédoine au 3e avant notre ère et enfin une maison construite au 2e avant notre ère.



Richement illustrée de photographies, de plans et de relevés, l’exposition propose également une présentation d’outils de carriers, un film consacré au travail des chercheurs.es, sur le terrain comme en laboratoire, des échantillons de roches et des contenus numériques. Initialement présentée à la Villa Kérylos à Beaulieu-sur-mer, du 1er octobre 2023 au 28 janvier 2024, l’exposition fait étape au Musée d’Histoire de Marseille, du 26 mars au 14 juin 2026, avec le soutien de la ville et des musées de Marseille.



Abordant la problématique de l’utilisation et le mise en œuvre des pierres locales et importées pour la construction d’une ville antique, cette exposition offre un parallèle pertinent pour la compréhension des pratiques observées à Marseille durant l’Antiquité. Elle entre dans la programmation de la valorisation de la carrière antique du boulevard de la Corderie, mise au jour en 2017, et qui bénéficie depuis la fin de l’année 2025 d’un espace d’interprétation dans le jardin Saint-Nicolas (7e arrondissement), adjacent du site archéologique.







► Afin d’être certain(e) de pouvoir bénéficier de la visite complète de toutes nos salles d’exposition, nous vous invitons à contacter le Musée avant votre visite.



► Afin de favoriser l’accès à la culture pour toutes et tous, la Ville de Marseille rend gratuit l’accès aux expositions temporaires le premier jour de leur ouverture ainsi que chaque premier dimanche du mois.



► Toutes les visites et activités autour de l’exposition sont disponibles sur le site musees.marseille.fr .

Centre Bourse 2 rue Henri Barbusse Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Visit the Musée d?Histoire de Marseille to discover this exhibition from March 26 to June 14.

L’événement Délos et ses pierres. La fabrique d’une ville antique Marseille 1er Arrondissement a été mis à jour le 2026-03-12 par Ville de Marseille