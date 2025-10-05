Delta Blues avec Philippe Charlot Asso Comme à la Maison Pellegrue

Delta Blues avec Philippe Charlot

Asso Comme à la Maison 16 rue du poète Jean Monmoreau Pellegrue Gironde

Delta Blues relie les deux passions du scénariste Philippe Charlot : la Bande Dessinée et la Musique.

Suite à la sortie de sa bande dessinée Delta Blues Café, publiée chez Grand Angle, Philippe Charlot propose une causerie autour des pionniers du blues.

Ces musiciens aux parcours incroyables ont arpenté les routes défoncées du Mississippi au début du XXe siècle. Ils ont donné naissance à l’une des musiques les plus marquantes qui soient : le Blues. A travers une série de portraits fourmillants d’anecdotes, le scénariste évoquera les trajectoires méconnues de ceux qui ont offert ce merveilleux cadeau à un monde qui les a pourtant si mal traités.

Grâce à une iconographie choisie, à des extraits musicaux qu’il interprétera voix/guitare, à ses talents de raconteur d’histoires, il illustrera le fameux adage :Le Blues, ce n’est rien d’autre qu’un type bien qui se sent mal ! .

