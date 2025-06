DELTA NACHT – Chroma Berlin X Versnelling X La Bergerie w/ D.DAN & more Warehouse Nantes 25 juillet 2025 23:58

Date et horaire de début et de fin : 2025-07-25 23:58 – 23:59

Gratuit : non Entrée payant – Dès 9€ Adulte

???? Le Warehouse devient un bunker sonore pour une nuit brute et sans retour.D.Dan, figure incontournable de la scène techno berlinoise, débarque à Nantes pour un Berlin Takeover sans concession. Scénographie obscure, lumière minimale, fumée épaisse, stroboscopes secs : tout est pensé pour une immersion totale dans un décor industriel et intense. Prépare-toi à un kick frontal, une tension continue, et une foule en transe jusqu’au bout de la nuit.Trois collectifs, une vision commune : celle d’un dancefloor libre, intense et habité ????—LINE-UP | Techno – Progresive – HardTechnoD.DANARNAKIN – VersnellingBARJA – VersnellingCÉPANOU – La BergerieFA/CESSY – VersnellingJOLANN – Chroma BerlinLAROSE – Chroma Berlin

Warehouse Île de Nantes Nantes 44200

02 40 99 01 30 https://www.warehouse-nantes.fr/event/delta-nacht-chroma-berlin-x-versnelling-x-la-bergerie-w-d-dan-jkm-fa-cessy-arnakin-more