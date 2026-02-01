Delta Party La Plateforme Marseille 2e Arrondissement
Jeudi 5 février 2026 de 18h à 23h59. La Plateforme 12 rue Urbain V Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Début : 2026-02-05 18:00:00
fin : 2026-02-05 23:59:00
2026-02-05
La Delta Party fait son grand retour à la Plateforme
BOITE À MALICE JACK OLLINS OH SAYLESS THÉO VOYER KRISTINA PI
Toute l’équipe du Delta Festival est heureuse de vous inviter à la grande soirée de lancement de communication de son édition 2026. Rendez-vous le 5 février pour une soirée d’annonce sans précédent !
Annonce de la programmation du Delta Festival 2026
DJ sets et artistes surprises
Révélation du teaser officiel
Food & Drink .
La Plateforme 12 rue Urbain V Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
English :
Delta Party returns to La Plateforme
Surprise artists -EBONY PAGA
