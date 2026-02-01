Delta Party La Plateforme Marseille 2e Arrondissement

Delta Party

Jeudi 5 février 2026 de 18h à 23h59. La Plateforme 12 rue Urbain V Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-05 18:00:00

fin : 2026-02-05 23:59:00

Date(s) :

2026-02-05

La Delta Party fait son grand retour à la Plateforme



Artistes surprises -EBONY PAGA

La Delta Party fait son grand retour à la Plateforme (ex Dock des Suds)



Artistes surprises -EBONY PAGA

BOITE À MALICE JACK OLLINS OH SAYLESS THÉO VOYER KRISTINA PI



Toute l’équipe du Delta Festival est heureuse de vous inviter à la grande soirée de lancement de communication de son édition 2026. Rendez-vous le 5 février pour une soirée d’annonce sans précédent !

Annonce de la programmation du Delta Festival 2026

DJ sets et artistes surprises

Révélation du teaser officiel

Food & Drink .

La Plateforme 12 rue Urbain V Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Delta Party returns to La Plateforme



Surprise artists -EBONY PAGA

L’événement Delta Party Marseille 2e Arrondissement a été mis à jour le 2026-01-29 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille