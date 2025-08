Delta Social Club Mylacid (live) Vercheny

Delta Social Club Mylacid (live) Vercheny vendredi 8 août 2025.

Delta Social Club Mylacid (live)

Le Gap Vercheny Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-08-08 19:00:00

fin : 2025-08-08 00:00:00

Date(s) :

2025-08-08

Musique Live avec une ambiance différente chaque vendredi de l’été. Au programme de ce vendredi, techno et acid techno avec Mylacid !

Le Gap Vercheny 26340 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 87 32 88 10 contact@deltawaterpark.com

English :

Live music with a different vibe every Friday throughout the summer. On this Friday’s program, techno and acid techno with Mylacid!

German :

Live-Musik mit einer anderen Atmosphäre an jedem Freitag im Sommer. An diesem Freitag stehen Techno und Acid Techno mit Mylacid auf dem Programm!

Italiano :

Musica dal vivo in un’atmosfera diversa ogni venerdì per tutta l’estate. Nel programma di questo venerdì, techno e acid techno con Mylacid!

Espanol :

Música en directo en un ambiente diferente todos los viernes del verano. En el programa de este viernes, ¡techno y acid techno con Mylacid!

L’événement Delta Social Club Mylacid (live) Vercheny a été mis à jour le 2025-07-31 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme