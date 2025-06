Delta Social Club tous les vendredis au Delta Waterpark – Vercheny 20 juin 2025 07:00

Drôme

Delta Social Club tous les vendredis au Delta Waterpark Le Gap Vercheny Drôme

Début : Vendredi 2025-06-20

fin : 2025-07-25

2025-06-20

2025-06-27

2025-07-04

2025-07-11

2025-07-18

2025-07-25

2025-08-01

2025-08-08

2025-08-15

2025-08-22

2025-08-29

2025-09-05

2025-09-12

2025-09-19

Tous les vendredis de l’été: Musique Live. Prépare-toi à faire vibrer tes soirées au rythme de notre programmation musicale éclectique !

Le Gap

Vercheny 26340 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 87 32 88 10 contact@deltawaterpark.com

English :

Every Friday this summer: Live Music. Get ready to rock your evenings to the rhythm of our eclectic musical program!

German :

Jeden Freitag im Sommer: Live-Musik. Bereite dich darauf vor, deine Abende im Rhythmus unseres eklektischen Musikprogramms zu rocken!

Italiano :

Ogni venerdì per tutta l’estate: musica dal vivo. Preparatevi a scatenare le vostre serate al ritmo del nostro eclettico programma musicale!

Espanol :

Todos los viernes del verano: música en directo. Prepárate para bailar al ritmo de nuestra ecléctica programación musical

