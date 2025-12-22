Deluxe + 1ère partie, Espace Mayenne Laval

Deluxe + 1ère partie

Espace Mayenne 2 Rue Joséphine Baker Laval Mayenne

Tarif : 32 – 32 – 35 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-08 17:00:00

fin : 2026-03-08 21:00:00

Date(s) :

2026-03-08

4897 jours après la sortie du premier disque qui l’a révélé, Deluxe, le groupe d’irréductibles moustachues, s’acharne encore et toujours à réaliser son plus grand rêve jouer de la musique avec ses meilleures amies l’histoire d’une vie.

Espace Mayenne 2 Rue Joséphine Baker Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 59 77 80 info@6par4.com

English :

4897 days after the release of their breakthrough debut album, Deluxe, the band of mustachioed diehards, are still pursuing their greatest dream: to play music with their best friends the story of a lifetime.

L’événement Deluxe + 1ère partie Laval a été mis à jour le 2025-12-22 par LAVAL TOURISME