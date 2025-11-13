DELUXE Alençon

DELUXE

171 Rue de Bretagne Alençon Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-05 20:30:00

fin : 2026-04-05

Date(s) :

2026-04-05

Depuis la sortie en 2022 de leur 6ème album MOUSTACHE GRACIAS, le groupe Deluxe composé des 6 athlètes Kaya, Kilo, Liliboy, Pépé, Pietre et Soubri ont joué 147 concerts partout en France (FrancoFolies, Main Square, Printemps de Bourges, Garorock, Rose Festival, Les Déferlantes…) mais aussi dans le monde (Canada, Italie, Suisse, Belgique, Espagne, Polynésie, Bulgarie, Grèce). En 2024, le groupe a même créé son propre festival, le Super Moustache Festival, dans leur ville de cœur Aix-en-Provence.

Ils reviennent au devant de la scène cet été 2025 avec un nouveau Show, des nouveaux costumes (vous n’êtes pas prêts), des nouvelles chorégraphies et surtout un nouvel album qui sortira au printemps 2025.

Tout est encore tenu secret mais les moustachues nous promettent un nouveau projet toujours plus éclectique avec des influences allant de la soul au rock en passant par le hip-hop et des ballades oniriques !

En live, l’énergie, le dynamisme et la bonne humeur communicative sont au programme. Le tout mis en scène dans un tout nouveau décor totalement revisité où l’emblématique moustache sera une fois de plus mise à l’honneur.

Deluxe nous fait donc la promesse d’une performance musicale et visuelle encore plus folle, alors si ça t’a plu, reviens moustachu(e) .

171 Rue de Bretagne Alençon 61000 Orne Normandie +33 2 33 32 83 33 infos@laluciole.org

