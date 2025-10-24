DELUXE – CABARET BOTANIQUE Rennes

DELUXE Début : 2026-04-06 à 21:00. Tarif : – euros.

Le Festival Mythos présenteDeluxeFrance / Electropop21h1h30Depuis la sortie en 2022 de leur 6ème album MOUSTACHE GRACIAS, le groupe Deluxe composé des 6 athlètes Kaya, Kilo, Liliboy, Pépé, Pietre et Soubri ont joué 147 concerts partout en France (FrancoFolies, Main Square, Printemps de Bourges, Garorock, Rose Festival, Les Déferlantes…) mais aussi dans le monde (Canada, Italie, Suisse, Belgique, Espagne, Polynésie, Bulgarie, Grèce). En 2024, le groupe a même créé son propre festival, le Super Moustache Festival, dans leur ville de cœur : Aix-en-Provence.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

CABARET BOTANIQUE Jardin du Thabor – 35000 Rennes 35