Deluxe La Vapeur Dijon jeudi 27 novembre 2025.
La Vapeur 42 Avenue de Stalingrad Dijon Côte-d’Or
Tarif : 5.5 – 5.5 – 33 EUR
Début : 2025-11-27 20:00:00
fin : 2025-11-27
2025-11-27
Deluxe revient en 2025 avec un nouveau show, des costumes et chorégraphies inédites, et surtout un nouvel album promettant des influences soul, rock, hip-hop et des ballades oniriques ! En live, l’énergie, le dynamisme et la bonne humeur communicative seront au programme. .
La Vapeur 42 Avenue de Stalingrad Dijon 21000 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté
