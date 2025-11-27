Deluxe La Vapeur Dijon

Deluxe

La Vapeur 42 Avenue de Stalingrad Dijon Côte-d’Or

Tarif : 5.5 – 5.5 – 33 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-27 20:00:00

fin : 2025-11-27

Date(s) :

2025-11-27

Deluxe revient en 2025 avec un nouveau show, des costumes et chorégraphies inédites, et surtout un nouvel album promettant des influences soul, rock, hip-hop et des ballades oniriques ! En live, l’énergie, le dynamisme et la bonne humeur communicative seront au programme. .

La Vapeur 42 Avenue de Stalingrad Dijon 21000 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

English : Deluxe

German : Deluxe

Italiano :

Espanol :

L’événement Deluxe Dijon a été mis à jour le 2025-03-24 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)