Deluxe la Commanderie Dole

Deluxe

la Commanderie 2 rue d’Azans Dole Jura

Tarif : 30 – 30 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-27 19:30:00

fin : 2026-02-27 02:00:00

Date(s) :

2026-02-27

Costumes déjantés, moustaches légendaires, énergie explosive Deluxe revient en 2026 avec un tout nouveau show, et fait escale à Dole pour une soirée qui s’annonce inoubliable !

Après plus de 140 concerts à travers la France et le monde et la création de leur propre Super Moustache Festival à Aix-en-Provence, les six musiciens débridés (Kaya, Kilo, Liliboy, Pépé, Pietre et Soubri) reviennent sur scène avec un nouvel album (à paraître au printemps) et un spectacle totalement réinventé (vous n’êtes pas prêt·es).

Au programme

– Des morceaux inédits

– De nouvelles chorégraphies

– Des costumes toujours plus fous

– Et une scénographie flambant neuve, moustache comprise évidemment !

Entre soul, hip-hop, rock et ballades oniriques, Deluxe repousse encore les limites de leur univers unique pour un concert généreux, festif et hautement participatif.

?? On vous aura prévenu si ça t’a plu, reviens moustachu·e !

Découvrez Lacyan en première partie et Nurobi en dj set de clôture. .

la Commanderie 2 rue d’Azans Dole 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 37 50 40 billetterie@lemoulinjura.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Deluxe

L’événement Deluxe Dole a été mis à jour le 2026-01-28 par OFFICE DE TOURISME DE DOLE HELLO DOLE