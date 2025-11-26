DELUXE – LA CARTONNERIE Reims

DELUXE Début : 2025-11-26 à 20:00. Tarif : – euros.

Dans le cadre du Charabia Festival Vas-y mets ta moustache ! Déjà célèbres pour leurs moustaches emblématiques, Deluxe poursuit sa saga musicale avec un 7ème album prévu au printemps 2025. Depuis leur dernier opus, « Moustache Gracias » en 2022, le groupe a enflammé 147 scènes à travers la France et le monde, incluant leur propre festival à Aix-en-Provence. Cet été 2025, ils reviennent avec un nouveau show époustouflant, de nouveaux costumes (vous n’êtes pas prêts) et des chorégraphies déjantées, promettant un mélange éclectique de soul, rock, hip-hop et ballades. Toujours festifs et pleins d’énergie, Deluxe c’est la garantie d’une performance live unique en son genre, avec une seule constante : l’humour et le groove.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

LA CARTONNERIE 84 RUE DU DOCTEUR LEMOINE 51100 Reims 51