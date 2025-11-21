DELUXE – LA COOPERATIVE DE MAI Clermont Ferrand

DELUXE – LA COOPERATIVE DE MAI Clermont Ferrand vendredi 21 novembre 2025.

DELUXE Début : 2025-11-21 à 20:00. Tarif : – euros.

4897 jours après la sortie du premier disque qui l’a révélé, Deluxe, le groupe d’irréductibles moustachues, s’acharne encore et toujours à réaliser son plus grand rêve : jouer de la musique avec ses meilleures amies – l’histoire d’une vie. Ça révolutionne pas le monde mais leur 7ème album sortira au printemps 2025.Sur scène, la nouvelle tournée débutera au mois de juin 2025.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

LA COOPERATIVE DE MAI RUE SERGE-GAINSBOURG 63100 Clermont Ferrand 63