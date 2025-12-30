DELUXE LA LUCIOLE Alencon

DELUXE Début : 2026-04-05 à 20:30. Tarif : – euros.

Ils avaient enflammé La Luciole lors de leur dernier passage — la salle affichait complet, et on comprend pourquoi ! Avec leurs costumes flamboyants, leurs moustaches iconiques et leur énergie contagieuse, les six musiciens de Deluxe offrent un show explosif mêlant groove, funk, hip-hop, pop et folie douce.Treize ans après leurs débuts, ils continuent de repousser les frontières des styles et de la bonne humeur, embarquant le public dans un univers aussi festif que sincère. Leur nouvel album, attendu au printemps, promet une nouvelle dose d’éclectisme et de générosité.Un concert à ne pas manquer — et vu le nombre de dates déjà complètes sur leur tournée, il vaudrait mieux ne pas tarder à réserver !

Vous pouvez obtenir votre billet ici

LA LUCIOLE 171 ROUTE DE BRETAGNE 61000 Alencon 61