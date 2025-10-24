DELUXE – LE CEPAC SILO Marseille

DELUXE Début : 2026-04-11 à 20:00. Tarif : – euros.

NANANA PRODUCTION PRESENTE : Deluxe, la Tournée qui fait plaisir4897 jours après la sortie du premier disque qui l’a révélé, Deluxe, le groupe d’irréductibles moustachues, s’acharne encore et toujours à réaliser son plus grand rêve : jouer de la musique avec ses meilleures amies – l’histoire d’une vie. Ça révolutionne pas le monde mais leur 7ème album “ça fait plaisir” est sorti au printemps 2025. Sur scène, “La tournée qui fait plaisir” a débuté au mois de juin 2025 ; elle se poursuivra en 2026 et ça, ça fait plaisir !

Vous pouvez obtenir votre billet ici

LE CEPAC SILO 35 Quai du Lazaret 13002 Marseille 13