DELUXE Pau

DELUXE

Rue Suzanne Bacarisse Pau

2026-03-26

fin : 2026-03-26

Un concert supplémentaire, hors abonnement, se rajoute à la saison jazz à Pau 25/26;

Préparez-vous à une soirée explosive ! Deluxe débarque à Pau avec ses six moustachu(e)s, l’incroyable Liliboy et un 7ᵉ album électrisant Ça fait plaisir . Une escale festive dans une tournée XXL qui embrase les plus grands festivals de jazz, de Monte-Carlo à Marciac.

Costumes flamboyants, chorégraphies endiablées, énergie débordante le show promet un concentré de groove, entre soul, hip-hop, rock et ballades oniriques. En première partie, Biso Muziki ouvre la scène avec un métissage vibrant né au pied des Pyrénées. Balafon, voix chaudes et rythmes afro-jazz une invitation au partage, au cœur battant du Béarn. .

