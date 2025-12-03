DELUXE – ZENITH DE PAU Pau

ADEL FUGAZI Début : 2026-11-27 à 20:00. Tarif : – euros.

Dans ce spectacle mêlant absurde et originalité, Adel vous offre une pause.Une pause à tout ce brouhaha extérieur.En abordant des sujets légers et universels. Il nous apporte un point de vue nouveau, un peu à contre-courant de la tendance actuelle. Et ça fait du bien !Cette année, après avoir fait ses preuves au Festival de Montreux, il intègre la Troupe du Jamel Comedy Club et sort grand gagnant du Festival d’Humour de Paris ! En 2024, il atteint la finale de Comedy Class avec Éric et Ramzy.Adel est prêt à vous accueillir dans son univers.Mais vous, êtes vous prêt à y entrer ?

ESPACE REPUBLIC CORNER 6, RUE DES BONNETIERS 86000 Poitiers 86