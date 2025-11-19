DEMAIN JE ME MARIE ! – ZINGA ZANGA Beziers

DEMAIN JE ME MARIE ! Début : 2026-03-28 à 20:30. Tarif : – euros.

ENDORPHINE PROD ET VINCENT RIBERA ORGANISATION PRESENTENT : DEMAIN JE ME MARIE !Quand la veille de son mariage, un joli-cœur arnaqueur voit son cougar de maîtresse débarque chez sa promise et lui, c’est la panique totale !Infidèle et manipulateur, Thomas veut épouser Donna pour sa fortune. Elle, folle amoureuse de lui, est loin de se douter de ses intentions… Mais l’arrivée de Mercedes, sa maîtresse qui n’a pas froid aux yeux, va tout chambouler !Un escroc malin, une jeune femme coincée, une cougar délurée, cette comédie n’est faite que de rebondissements et de dialogues truculents.De quiproquos en coups de théâtre, de surprises en stupéfactions, une intrigue haletante qui laisse continuellement le public bouche bée et euphotique.Succès sur les routes de France, cette comédie populaire puise dans les principaux ressorts humoristiques du café-théâtre et du boulevard.

ZINGA ZANGA Traverse de Colombiers 34500 Beziers 34