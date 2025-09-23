Demain la Paix Eglise Saint Sulpice Paris

Demain la Paix Eglise Saint Sulpice Paris mardi 23 septembre 2025.

Le Choeur des 400

Paris Ile de France (dans lequel je chante en tant qu’Alto), le Choeur

International et l’Orchestre Hugues Reiner vous convient à un concert pour la

Journée Internationale de la Paix, avec le Mouvement de la Paix et le Collectif

National des Marches pour la Paix.

Tarif : de 10 à 30 euros pour le carré d’or (3 premiers rangs).

Le Choeur des 400 Paris Ile de France, le Choeur International et l’Orchestre Hugues Reiner vous convient à un concert pour la Journée Internationale de la Paix, avec le Mouvement de la Paix et le Collectif National des Marches pour la Paix.

Le mardi 23 septembre 2025

de 20h45 à 23h45

payant

De 10 à 30 euros réservés aux trois premiers rangs.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-09-23T23:45:00+02:00

fin : 2025-09-24T02:45:00+02:00

Date(s) : 2025-09-23T20:45:00+02:00_2025-09-23T23:45:00+02:00

Eglise Saint Sulpice Place Saint-Sulpice 75006 Paris

choeurhuguesreiner2@gmail.com