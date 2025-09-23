Demain la Paix Eglise Saint Sulpice Paris
Demain la Paix Eglise Saint Sulpice Paris mardi 23 septembre 2025.
Le Choeur des 400
Paris Ile de France (dans lequel je chante en tant qu’Alto), le Choeur
International et l’Orchestre Hugues Reiner vous convient à un concert pour la
Journée Internationale de la Paix, avec le Mouvement de la Paix et le Collectif
National des Marches pour la Paix.
Tarif : de 10 à 30 euros pour le carré d’or (3 premiers rangs).
Le mardi 23 septembre 2025
de 20h45 à 23h45
payant
De 10 à 30 euros réservés aux trois premiers rangs.
Tout public.
Eglise Saint Sulpice Place Saint-Sulpice 75006 Paris
choeurhuguesreiner2@gmail.com