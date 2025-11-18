Demain l’industrie Foure lagadec Le Havre
Demain l’industrie Foure lagadec Le Havre mardi 18 novembre 2025.
Demain l’industrie Mardi 18 novembre, 09h00 Foure lagadec Seine-Maritime
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-11-18T09:00:00 – 2025-11-18T17:00:00
Fin : 2025-11-18T09:00:00 – 2025-11-18T17:00:00
Vistes des entreprises , des ateliers , démonstrations des métiers , échanges avec des professionnels, quizz…
Ces parcours de découvertes au sein même des induistries permettront aux collègiens d’ouvrir le champs des possibles.
Une dizaine d’entreprises , une dizaine de collèges se mobilisent sur un moment priviliégié dans le cadre de la semaine de l’industrie
Foure lagadec 164 boulevard de graville Le Havre 76600 Vallée Béreult Seine-Maritime Normandie
Plusieurs entreprises du territoire Le havre arrondissement ouvrent leurs portes à des élèves de 4ème et 3ème