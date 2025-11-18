Demain l’industrie Foure lagadec Le Havre

Demain l’industrie Mardi 18 novembre, 09h00 Foure lagadec Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-18T09:00:00 – 2025-11-18T17:00:00

Fin : 2025-11-18T09:00:00 – 2025-11-18T17:00:00

Vistes des entreprises , des ateliers , démonstrations des métiers , échanges avec des professionnels, quizz…

Ces parcours de découvertes au sein même des induistries permettront aux collègiens d’ouvrir le champs des possibles.

Une dizaine d’entreprises , une dizaine de collèges se mobilisent sur un moment priviliégié dans le cadre de la semaine de l’industrie

Foure lagadec 164 boulevard de graville Le Havre 76600 Vallée Béreult Seine-Maritime Normandie

Plusieurs entreprises du territoire Le havre arrondissement ouvrent leurs portes à des élèves de 4ème et 3ème