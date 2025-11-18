Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Demain l’industrie Foure lagadec Le Havre

Demain l'industrie Foure lagadec Le Havre

Demain l’industrie Foure lagadec Le Havre mardi 18 novembre 2025.

Demain l’industrie Mardi 18 novembre, 09h00 Foure lagadec Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-11-18T09:00:00 – 2025-11-18T17:00:00
Fin : 2025-11-18T09:00:00 – 2025-11-18T17:00:00

Vistes des entreprises , des ateliers , démonstrations des métiers , échanges avec des professionnels, quizz…
Ces parcours de découvertes au sein même des induistries permettront aux collègiens d’ouvrir le champs des possibles.
Une dizaine d’entreprises , une dizaine de collèges se mobilisent sur un moment priviliégié dans le cadre de la semaine de l’industrie

Foure lagadec 164 boulevard de graville Le Havre 76600 Vallée Béreult Seine-Maritime Normandie
Plusieurs entreprises du territoire Le havre arrondissement ouvrent leurs portes à des élèves de 4ème et 3ème