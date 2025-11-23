Demain nous appartient Gare Saint Sauveur Lille

Demain nous appartient Dimanche 23 novembre, 14h00, 17h00, 19h00 Gare Saint Sauveur Nord

Début : 2025-11-23T14:00:00 – 2025-11-23T16:00:00

Fin : 2025-11-23T19:00:00 – 2025-11-23T20:00:00

14h : THE PICKERS de Elke Sasse (2024, 1h20)

Venez découvrir la réalité derrière notre consommation quotidienne de fruits et légumes. The Pickers révèle l’exploitation des cueilleurs et cueilleuses en Europe, qui sont bien souvent en situation migratoire et victimes de violences.

La projection sera suivie d’un échange avec des intervenant.es expert.es. Dans le cadre du Festival des Solidarités Internationales.

17h : LES BÊTES DU SUD SAUVAGE de Benh Zeitlin (2012, 1h32)

Hushpuppy, 6 ans, vit dans le bayou avec son père.

Brusquement, la nature s’emballe, la température monte, les glaciers fondent, libérant une armée d’aurochs.

Avec la montée des eaux, l’irruption des aurochs et la santé de son père qui décline, Hushpuppy décide de partir à la recherche de sa mère disparue.

19h : Palmarès du Festival du court métrage (1h)

Rendez-vous très attendu de la rentrée, le Festival International du Court Métrage, qui s’est tenu du 18 au 28 septembre, a offert un temps de découverte autour du format court sous toutes ses formes (animation, fiction, expérimental, documentaire).

Session de rattrapage avec les films primés !

En écho au Festival des solidarités internationales, le cinéma pour nous rappeler que « demain nous appartient » !

En écho au Festival des solidarités internationales, le cinéma pour nous rappeler que « demain nous appartient » ! cinéma gratuit

