Demain, nous marcherons ensemble

Mairie de Montain Montain Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-27 20:30:00

fin : 2026-02-27 22:00:00

Date(s) :

2026-02-27

Spectacle théâtrale de Laurent GIROUD Cie Cri du Moustique

Durée 1H à partir de 12 ans

Seul en scène, Laurent raconte en toute sincérité son parcours initiatique vers Compostelle, ponctué au neuvième jour d’une rencontre mystique qui donne un tournant radical à son périple. Son récit nous fait cheminer à notre tour, toucher du doigt le secret par lequel la rencontre avec l’autre mène à soi, et nous montre la transformation d’un être qui parvient à sa mesure à changer le monde

Co-organisé par le Colombier des Arts et la Fédération des Foyers Ruraux dans le cadre de son programme culturel Eclaté FRAKA dans le cadre du OFF du festival des RDV de l’aventure .

Mairie de Montain Montain 39210 Jura Bourgogne-Franche-Comté fdfr39@wanadoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Demain, nous marcherons ensemble Montain a été mis à jour le 2026-02-05 par Office de Tourisme JurAbsolu