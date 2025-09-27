Demain Sans Faute Trémargat

Demain Sans Faute

1 Route du Lavoir Trémargat Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Début : 2025-09-27 21:00:00

fin : 2025-09-27

2025-09-27

Concert au Tremargad’Kafe

Demain Sans Faute est le projet solo d’Aurélien, membre de Chafouin, Brôtchen Des Todes, Grosse pointure ou anciènement Marylin-Rambo et Presque Maudit. Vous entendrez de la guitare, des boucles, des synthés, des percussions, pour une musique de transe quelque peu expérimentale et cinématographique, aux influences qui vont de Steve Reich à Sonic Youth…

Org. La Pépie .

1 Route du Lavoir Trémargat 22110 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 36 51 81

