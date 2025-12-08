DEMAIN SUIVIE D’UNE RENCONTRE À DISTANCE place Gambetta Pornichet

DEMAIN SUIVIE D’UNE RENCONTRE À DISTANCE

Dans le cadre de la journée mondiale du climat, revoyez sur grand écran le film de Cyril Dion et Mélanie Laurent, suivi d’une rencontre retransmise en direct avec l’équipe du film.

Il y a 10 ans, Cyril Dion et Mélanie Laurent étaient partis avec une équipe de quatre personnes enquêter dans dix pays pour comprendre ce qui pourrait provoquer une catastrophe écologique et surtout comment l’éviter.

Durant leur voyage, ils ont rencontré les pionniers qui réinventent l’agriculture, l’énergie, l’économie, la démocratie et l’éducation.

Et si montrer des solutions, raconter une histoire qui fait du bien, était la meilleure façon de résoudre les crises écologiques, économiques et sociales, que traversent nos pays ?



Un film de Cyril Dion et Mélanie Laurent.

César 2016 du meilleur documentaire.

Informations pratiques

Où ?

Cinéma La Toile de Mer

Quand ?

Le 8 décembre, à 20h

L’entrée est-elle payante ?

Oui, de 5.50€ à 7€

️ Comment réserver ?

En ligne sur le site de La Toile de Mer, ou par téléphone

♿ Est-ce accessible aux PMR ?

Site accessible aux personnes à mobilité réduite .

English :

As part of World Climate Day, revisit Cyril Dion and Mélanie Laurent?s film on the big screen, followed by a live meeting with the film?s crew.

