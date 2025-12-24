Demande à Alma !, Auditorium Espace François Mitterrand Bergerac

Demande à Alma !

Tour B, 12ème étage, appt 6

Chez Alma, ce n’est plus un appartement c’est une place publique !

Ça entre et ça sort constamment. Pour rendre un service, ou lui en demander. A 80 ans sa porte est toujours ouverte. D’ailleurs aujourd’hui, elle n’a pas de porte elle l’a prêtée à une voisine pour rallonger la table au mariage de sa fille. Alma, elle est tellement sollicitée qu’elle n’a pas le temps de se lever de son fauteuil. Et de toute façon, Alma, elle ne peut plus se lever. Ses jambes l’ont abandonnée. Mais ça, elle le cache elle a trop peur que sa fille l’envoie à l’EHPAD.

Et puis tous ces gens, ils feraient quoi, sans Alma ? Et Alma, elle serait quoi, sans eux ?

Une farandole de petits et grands drames du quotidien dans un salon au douzième étage d’une tour ! .

Auditorium Espace François Mitterrand 23 Boulevard Henri Sicard Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

