Démarches administratives sans stress, Centre social Presles, Soissons
Démarches administratives sans stress, Centre social Presles, Soissons mardi 14 avril 2026.
Démarches administratives sans stress Mardi 14 avril, 14h00 Centre social Presles Aisne
sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-14T14:00:00+02:00 – 2026-04-14T16:00:00+02:00
Fin : 2026-04-14T14:00:00+02:00 – 2026-04-14T16:00:00+02:00
Vous aussi, vous redoutez les démarches administratives en ligne ? Ne stressez plus ! PIX’L de Grand Soissons vous propose un atelier gratuit et accessible à tous pour simplifier votre vie numérique.
Au programme :
✅ Comprendre les démarches en ligne
✅ Créer et utiliser un compte
✅ Envoyer des documents
✅ Éviter les arnaques
C’est GRATUIT sur réservation
Centre social Presles 17 avenue robert schumann Soissons 02200 Aisne Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 23 53 16 32 »}]
Cet atelier apprend à utiliser les sites officiels en toute sécurité. Il guide les usagers pour se connecter via FranceConnect , envoyer des documents en ligne et déjouer les arnaques numériques
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